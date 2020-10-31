شكرا لقرائتكم خبر عن 521 ‭ ‬إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت ‬‬تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭ ‬‬وقالت الكيلة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 198 إصابة.

وأضافت الوزيرة أن 39 مريضا يرقدون "في غرف العناية المكثفة بينهم تسعة على أجهزة التنفس الاصطناعي".

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وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 65262 إصابة تعافى منها 57679 وتوفي 555.