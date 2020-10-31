شكرا لقرائتكم خبر عن الحج والعمرة: الحجز عبر تطبيق «اعتمرنا» مستمر إلى نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، أن الفترة التي أتيحت للحجز منذ تشغيل تطبيق “اعتمرنا” هي إلى نهاية ديسمبر 2020 فقط.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الحج والعمرة عبر حساب خدمات المستفيدين عبر “تويتر” أن مدة الإقامة داخل المملكة للقادمين لأداء العمرة من الخارج هي 10 أيام.

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يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أكدت في وقت سابق أن التطبيق سيُمكن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أدائهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة، ومن حجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة، وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأشارت الوزارة إلى أن تسجيل البيانات المدخلة من قبل قاصدي الحرمين الشريفين سيرتبط بتطبيق “توكلنا” بشكل مباشر، وستتضمن عملية الربط عدداً من الإجراءات، منها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس “كورونا”.

وأضافت أن التطبيق يتضمن أيضاً إتاحة اختيار الوقت المناسب لضيف الرحمن بحسب المواعيد المتوفرة، ويُتيح كذلك اختياره الخدمات المصاحبة التي يرغب بأن تقدم له، مثل اختيار وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومراكز الخدمات، في الوقت الذي شددت فيه الوزارة على أهمية تقيد قاصدي الحرمين الشريفين بالإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامتهم وصحتهم .