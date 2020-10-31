ويُظهر الفيديو المتداول مشاجرة تم استخدام فيها الأسلحة النارية بشكل كثيف من أسلحة ثقيلة، وزُعم أنها وقعت في محافظة أسيوط المصرية بين عائلتين، ويحمل عنوان "بلاغ للسيد وزير الداخلية والسيد مدير أمن أسيوط والسيد رئيس مباحث مركز أبنوب".
وقال مصدر أمني بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية المصرية إنه بعد فحص الفيديو تبين أنه خاص بأحداث في إحدى الدول العربية، وغير خاص بمشاجرة بين عائلتين بقرية بنى محمد بدائرة مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط، كما يشير الفيديو المتداول على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.
وتابع المصدر أن حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة فجر أمس الجمعة الموافق 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجارى بين عائلتين بجزيرة القلعة التابعة للقرية المُشار إليها بسبب خصومة ثأرية قام بعض أطرافها بإطلاق النيران فى الهواء.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط جميع أطراف المشاجرة والأسلحة المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر حدث في دولة عربية... مصر توضح حقيقة فيديو إطلاق نار كثيف في محافظة أسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.