إيران تعلن عن "حدث مشترك" مع السعودية في الخليج

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وقال مسؤول تطوير حقل "فروزان" النفطي بشركة الجرف القاري الإيرانية، أبوالقاسم خدابخش، إن "زنة المنصة الجديدة التي جرى تركيبها اليوم 680 طنا"، مشيرا إلى أن "عملية التركيب تمت في الساعات الأولى من اليوم على خلفية تجهيز الظروف والبنى التحتية اللازمة عبر مختصي شركة الجرف القاري والجهة المقاولة"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأكد المسؤول الإيراني، أن "أبعاد المنصة تبلغ 20 في 14 مترا، وتتكون من 4 طوابق، وبتركبيها تتوفر الأمكانيات المناسبة لموظفي قسم الاستخراج في حقل فروزان النفطي المشترك"، موضحا أن "13 بئرا نفطيا سيتم حفرها في إطار تطوير حقل فروزان، وذلك ضمن 33 مشروعا مدرجة على جدول أعمال وزارة النفط لتثبيت وزيادة انتاج النفط".

ونوه خدابخشي، إلى أن "المرحلة الأولى من تطوير الحقل قد بدأت منذ نحو 3 شهور، وتستهدف الحفاظ وتثبيت الإنتاج الفعلي وبالتالي زيادة طاقة إنتاج الحقل بواقع 12 الف برميل يوميا".

وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تركيب منصة سكن بحرية في منطقة الخليج في حقل نفط مشترك مع السعودية. وأعلن مدير تركيب المنشآت بشركة الجرف القاري الإيرانية، محمد حسين كريمي ها، عن شحن منصة سكنية عائمة من ميناء بوشهر الإيراني إلى حقل "فروزان"، مشيرا إلى أن المنصة البحرية العائمة قد توجهت إلى المنطقة البحرية المشتركة مع السعودية في الخليج العربي.