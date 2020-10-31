وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، سلطان الدوسري، في بيان أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الجمعة باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام.
وأضاف أن الحادث كان "نتيجة انحراف السيارة أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام".
وأشار المتحدث إلى أنه لم يصب أي شخص بأذى في الحادث، لافتا إلى أنه قد اتضح أن الشخص الذي كان يقود السيارة مواطن سعودي بحالة غير طبيعية، وجاري إحالته للنيابة العامة.
وتداول مغردون، صباح اليوم السبت، مقطعا مصورا يظهر سيارة مسرعة تقتحم الساحات الخارجية للحرم المكي وتصطدم بإحدى البوابات.
ويظهر الفيديو المتداول أيضا تدخل رجال الأمن وإخراج السيارة من الساحات.
وفي أول رد فعل منها إزاء الحادث، أعادت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" نشر تغريدة وكالة الأنباء السعودية (واس) بشأن الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر "في حالة غير طبيعية"... الصور الأولى لمقتحم الحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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