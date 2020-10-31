مقتل طفلين وإصابة 28 شخصا بانفجار أنبوب غاز جنوبي العراق

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وأوضحت الخلية، أن من بين المصابين 9 عناصر من قوات الحشد الشعبي معسكر خلفيات اللواء 44، والمصابين البقية من أهالي المنطقة.
ونوهت الخلية إلى أن الحصيلة كموقف أولي ومازالت أسباب الانفجار غير معروفة، والجهود مستمرة للسيطرة على النيران، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.
وتعد محافظة المثنى ثاني أكبر محافظات العراق مساحة بعد الأنبار غربي البلاد، لكنها الأقل من حيث السكان.
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