واعتبر الخزعلي، في بيان له، مساء أمس الجمعه، أن "هذا المشروع فيه تهديدات أمنية خطيرة للغاية من قبل نظام له سوابق عديدة في الإضرار بأمن العراق واستقراره"، داعيا "كل النخب الأكاديمية وشيوخ العشائر والطلبة والقوى السياسية إلى رفض هذا المشروع الذي وصفه بالخبيث".
وأضاف، أن "هذا المشروع يتزامن مع مشروع التطبيع مع عدو العراق الأبدي (إسرائيل) الذي يقوده ويدعمه في الواقع النظام السعودي، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية التي ستحصل بمخزون العراق الاستراتيجي من المياه الجوفية التي تحويها هذه الأراضي بسبب نوعية المزروعات التي يراد استغلال مياه العراق من أجلها".
يشار إلى أن السعودية تتجه إلى استثمار مليون هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع) من الأراضي العراقية، بهدف تحويلها إلى حقول ومزارع لتربية الأبقار والماشية والدواجن، ليكون بذلك أكبر مشروع استثماري زراعي في العراق على الإطلاق، ومن المتوقع، أن يقام المشروع في باديتي محافظات الأنبار غربي البلاد؛ وصولا إلى الجنوب في محافظة المثنى، ومحافظة النجف وحتى البصرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخزعلي يعلن عن "مشروع سعودي خطير للغاية" في 6 محافظات عراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.