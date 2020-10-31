وأشار الإرياني، إلى أن "محاولات طهران فرض أمر واقع في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثيين لا تعكس بأي حال حقيقة الواقع على الأرض ولن يكتب لها النجاح، فالشعب اليمني الذي قاوم ولا يزال المشروع التوسعي الإيراني يرفض بكل فئاته وأطيافه كل أشكال الوجود والوصاية الإيرانية وسيواصل نضاله حتى تحرير كل شبر من التراب اليمني".
وقال إن "النظام الإيراني تمادى في انتهاج السياسات الاستفزازية والتصعيد في الملف اليمني، نتيجة لصمت المجتمع الدولي، وتقاعس مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي".
وسلم السفير المعين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، حسن ايرلو، يوم الثلاثاء الماضي، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية في صنعاء المهندس هشام شرف عبد الله، وظهر إيرلو، الخميس الماضي، في فعالية أقامتها "أنصار الله"، بالمولد النبوي، في العاصمة اليمنية صنعاء، في مقطع فيديو، بين المشاركين في الفعالية، وسط حراسات أمنية مشددة.
كانت هذه تفاصيل خبر "فيديو مثير"... الحكومة اليمنية تتحدث عن فرض إيران حاكما عسكريا في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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