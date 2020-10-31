شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح الإجراءات اللازمة عند فقدان لوحة السيارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضحت الإدارة العامة للمرور الإجراءات المطلوبة في حال فقدان لوحة السيارة .

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وقالت الإدارة، في تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، الجمعة، ردًّا على استفسار في هذا الشأن: إنه في حال فقدان لوحة السيارة يجب الإبلاغ لدى السجلات الجنائية، ثم سداد الرسوم ومراجعة المرور والتقدم بالطلب.

وكانت إدارة المرور قد حذرت من بعض التصرفات التي تشتت الذهن أثناء قيادة المركبة، داعية إلى تجنبها حفاظًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن هذه التصرفات التي قد تعرض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر تشمل ما يلي: ( الانشغال مع بقية ركاب المركبة – تأمل المناظر الخارجية – محاولة الوصول إلى غرض ما داخل المركبة – كذلك استخدام الهاتف المحمول) .