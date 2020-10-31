شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إحباط محاولتي تهريب 3 ملايين ريال مخبأة بحقائب سفر في مطار الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكن رجال الجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض من إحباط محاولتي تهريب مبالغ مالية مع مسافرين.
وأوضحت “الجمارك” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” إنه تم إحباط تهريب ما يقرب من 3 ملايين ريال كانت مخبأة داخل حقائب سفر.
وأشارت إلى أنه بالتعاون والتنسيق مع شرطة منطقة الرياض ثبت تورط عدد كبير من الأشخاص من عدة جنسيات في هذه العملية ونتج عن ذلك ضبط مبالغ مالية كبيرة في الداخل وإيقاف عدد من المتهمين.
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