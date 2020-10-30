الارشيف / اخبار الخليج

إيران تعرب عن استعدادها لاستثمار واسع في العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وكشف آبادي في تصريحاته عن مشاركة "مبنا" في الكثير من المشاريع العراقية العملاقة، حيث قال: "إن أول مشروع قمنا بتنفيذه بجدية في العراق هو محطة "الصدر" لتوليد الكهرباء التي تلبي جزء من احتياجات الشعب العراقي من الكهرباء".

© REUTERS / TUNCAY DERSINLIOGLU

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أشار آبادي إلى أن الشركة الإيرانية كانت قد نفذت قبل سنوات محطة توليد كهرباء "الحيدرية" التي ما تزال تقدم خدماتها إلى اليوم.

وقال آبادي: "إن محطة توليد الكهرباء الثالثة هي (الرميلة) وهي واحدة من أكبر مشاريع محطات توليد الكهرباء في المنطقة، وتوفر أكثر من 3000 ميغاواط من الكهرباء لجنوب العراق".

Advertisements

ونوه آبادي في تصريحاته إلى أنه كان قد التقى في زيارته الأخيرة إلى العراق بكل من وزراء الكهرباء والنفط والصحة ورئيس هيئة الاستثمار العراقية.

وكشف آبادي عن وجود مباحثات مثمرة حول الاستثمارات الإيرانية وتنفيذ المشاريع الجديدة في العراق، مؤكدا استعداد مجموعة "مبنا" الصناعية الهندسية الإيرانية للتعاون مع وزارة الصحة العراقية في مجال مكافحة فيروس عن طريق إنتاج معدات الوقاية والعلاج.

كما بين آبادي إجرائه مباحثات مع وزير النفط العراقي حول إمكانية استخدام الوقود غير التقليدي لتوليد الكهرباء في محطات الكهرباء العراقية في المستقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعرب عن استعدادها لاستثمار واسع في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا