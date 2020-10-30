إيران تعرب عن استعدادها لاستثمار واسع في العراق

وكشف آبادي في تصريحاته عن مشاركة "مبنا" في الكثير من المشاريع العراقية العملاقة، حيث قال: "إن أول مشروع قمنا بتنفيذه بجدية في العراق هو محطة "الصدر" لتوليد الكهرباء التي تلبي جزء من احتياجات الشعب العراقي من الكهرباء".
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وقال آبادي: "إن محطة توليد الكهرباء الثالثة هي (الرميلة) وهي واحدة من أكبر مشاريع محطات توليد الكهرباء في المنطقة، وتوفر أكثر من 3000 ميغاواط من الكهرباء لجنوب العراق".
ونوه آبادي في تصريحاته إلى أنه كان قد التقى في زيارته الأخيرة إلى العراق بكل من وزراء الكهرباء والنفط والصحة ورئيس هيئة الاستثمار العراقية.
وكشف آبادي عن وجود مباحثات مثمرة حول الاستثمارات الإيرانية وتنفيذ المشاريع الجديدة في العراق، مؤكدا استعداد مجموعة "مبنا" الصناعية الهندسية الإيرانية للتعاون مع وزارة الصحة العراقية في مجال مكافحة فيروس كورونا عن طريق إنتاج معدات الوقاية والعلاج.
كما بين آبادي إجرائه مباحثات مع وزير النفط العراقي حول إمكانية استخدام الوقود غير التقليدي لتوليد الكهرباء في محطات الكهرباء العراقية في المستقبل.
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