حسن نصرالله: كل حادثة مشابهة لحادثة نيس سابقا أو في المستقبل مرفوضة ومدانة

وقال خلال تصريحات نقلها موقع "ليبنانون ديبايت" عبر صفحته على "تويتر" إنه لا يجوز للسلطات الفرنسية أو غيرها أن تحمل مسؤولية جريمة ارتكبها شخص محدد لدين هذا الشخص أو لأتباع هذا الدين.
© REUTERS / Eric Gaillard
وأضاف أنه "لو قام رجل مسيحي بإرتكاب جريمة من هذا النوع وهذا حصل في فرنسا هل يصحّ أن يخرج أحد ويقول "أن الذي يحمل مسؤولية هذه الجريمة المسيحيون في العالم؟".
وأشار إلى أنه لا شيء اسمه ارهاب اسلامي او فاشية اسلامية ومن يرتكب الجريمة هو المجرم.
وأردف أن "أمريكا ترتكب مجازر في كل أنحاء العالم وهم يعترفون بقتل مئات الآلاف في هذه الحروب هل خرج أحد من المسلمين واتهم المسيحيين بهذه الجرائم لأن الرئيس الأمريكي مسيحي؟"، معتبرا أن الإدارة الأمريكية والحكومات الأوروبية دعمت ومولت الجماعات التكفيرية في سوريا والعراق.
يتبع...
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