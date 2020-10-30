شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 3751 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس خلال الـ 48 ساعة الماضية 3751 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و100 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 58029 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1253 شخصًا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس تسجل 3751 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.