مقتل عراقي في هجوم مسلح شمالي بغداد

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ونقلت قناة "السومرية"، عن المصدر الأمني أن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار باتجاه شخص يعمل مصدرا للقوات الأمنية، ضمن منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى الطب الشرعي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".

سبق أن دعا الرئيس العراقي برهم صالح، إلى تصحيح المسارات ومكافحة الفساد بمختلف أشكاله المالي والإداري والسياسي في البلاد.

وقال صالح في كلمة متلفزة له بمناسبة المولد النبوي الشريف، إن "الإرهاب والعنف ما زالا يشكلان تهديدًا للأمن والسلم المجتمعي في العراق".

وأضاف صالح: "ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية من جرائم قتل وترويع في الفرحاتية وخانقين وكركوك، يؤكد أن الإرهاب والعنف ما زالا يشكلان تهديدًا للأمن والسلم المجتمعي في العراق".