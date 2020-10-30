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القادسية يتخطى التعاون

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ
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كسب الفريق الكروي الأول بنادي القادسية نظيره التعاون بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر.

ضمن منافسات جولة ” رئاسة العشرين ” من دوري كأس الأمير للمحترفين.

بتلك النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث فيما تراجع التعاون للمركز التاسع على رصيده السابق 4 نقاط.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم اجتهادات لاعب القادسية “اسبريا ” لكن النهاية كانت سلبيه وتواجد حارس التعاون شيعان في المكان المناسب.

في الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 52 تصدى القائم التعاوني لرأسية القدساوي رايس وليامز، لكن زميله اوروس فيتاس ومن كرة ثابتة أحرز الهدف الأول ووضع القادسية في المقدمة عند الدقيقة 78 بعد تسديدة رائعة.

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