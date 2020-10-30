إصابة مستشارين لحمدوك ومحافظ بنك السودان بكورونا

وجاء في بيان صحفي للمجلس أنه تم إجراء فحص شامل للموظفين برئاسة مجلس الوزراء، من ضمنهم رئيس مجلس الوزراء ومستشاريه ومساعديه، بحسب وكالة أنباء السودان (سونا).
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وأضاف البيان أن نتيجة فحص رئيس مجلس الوزراء جاءت سلبية، وجاءت النتيجة إيجابية لكل من السيد الشيخ الخضر كبير مستشاري رئيس الوزراء، والسيد على بخيت مدير مكتب رئيس الوزراء، بينما كانت نتيجة الباقين سلبية.
وتابع البيان أنه تم إجراء فحص للسيد محمد الفاتح زين العابدين محافظ بنك السودان، وجاءت نتيجة فحصه إيجابية.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن المصابون يتلقون العلاج وهم جميعا بصحة جيدة، وتجري عملية التتبّع والفحص لكل من خالط المصابين.
في السياق، أعلن "حزب الأمة القومى" في وقت سابق من اليوم أن الصادق المهدى، رئيس الحزب ورئيس وزراء السودان الأسبق، مصاب بعدوى فيروس كورونا.
وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 18 إصابة جديدة بالفيروس دون تسجيل أية وفيات، ليرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 13 ألفا و765 حالة، ويبلغ إجمالي حالات الوفاة 837.
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