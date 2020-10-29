شكرا لقرائتكم خبر عن «حدود جازان» يخلي بحاراً سريلانكياً تعرض لوعكة صحية في عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن حرس الحدود بمنطقة جازان، أنه تم إخلاء بحار سريلانكي الجنسية على متن سفينة في مياه البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار – سريلانكي الجنسية – في العقد الخامس من عمره – إلى إخلاء طبي عاجل.

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وأضاف أنه جرى تحديد موقع السفينة وجرى إخلاء المريض اليوم، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات بجازان.

وقال متحدث حرس الحدود، إنه تم اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، وحالته الصحية مستقرة.