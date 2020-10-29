وقال فيكتوروف لوكالة "سبوتنيك": "التطبيع بين دول المنطقة في حد ذاته ظاهرة إيجابية ومفيدة للغاية. ولا يمكن إلا الترحيب به ولكن يجب ألا ننسى فلسطين".
© Sputnik . The Russian Ministry of Foreign Affairs
وأشار فيكتوروف، إلى أنه "من أجل إقامة حوار مباشر بين قيادتي إسرائيل وفلسطين، فإن روسيا مستعدة لتقديم مساعدتها الشاملة".
كما أكد مجددا استعداد روسيا لتعزيز الحوار المباشر بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية بأي صيغ.
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يذكر أن الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن عن توصل إسرائيل والسودان لاتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وبذلك، يصبح السودان خامس دولة عربية، بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين، يقيم علاقات دبلوماسية واقتصادية وغيرها مع دولة إسرائيل.
فيما كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين عن الدول العربية الخمس، التي ستقوم بتوقيع اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل عقب الانتخابات الأمريكية مباشرة، وهي السعودية، عُمان، قطر، النيجر والمغرب.
وكانت الرئاسة المصرية قد رحبت بالاتفاقات المذكورة، في الوقت الذي اعتبرتها القيادة الفلسطينية خطأ ومكافأة مجانية لإسرائيل على سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير روسيا في إسرائيل: موسكو مع تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية ولكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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