شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على مكة.. أمطار غزيرة وأتربة مثارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة من التقلبات الجوية على منطقة مكة المكرمة تستمر من الأحد إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وتشمل الحالة الجوية، على منطقة مكة، هطول أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة، وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.