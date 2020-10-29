شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اعتراض وتدمير طائرات مسيرة وصواريخ باليستية حوثية أُطلقت تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بث تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات لاعتراض وتدمير طائرات من دون طيار أطلقتها ميليشا الحوثي على المملكة أمس الأربعاء.

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يذكر أن تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية تمكن يوم أمس ، من اعتراض ٦ طائرات بدون طيار و٣ صواريخ بالستية أطلقت على مدن (جازان ونجران وخميس مشيط).

كما تمكن التحالف من اعتراض هدفين جويين جميعها أطلقت باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.