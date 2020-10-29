شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية تؤكد داعش لا يزال يشكل تهديدا لاستقرار العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت السفارة الأمريكية فى بغداد، جريمة الخيلانية التى أودت بحياة ستة أشخاص، معتبرة إياها دليلا على أن تنظيم "داعش" الإرهابى ما يزال يشكل تهديدا لاستقرار العراق.
وقالت السفارة الأمريكية فى بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تدين الهجمات الوحشية التى ارتكبها تنظيم داعش ضد أبناء قبيلة بنى كعب فى ديالى فى وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأضافت، أن واشنطن ستواصل العمل مع بغداد والتحالف الدولى لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش الإرهابي.
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