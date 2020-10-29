شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تمدد حظر التجوال فى 20 ولاية بينها العاصمة لمدة 15 يوما بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رئيس الوزراء الجزائرى عبدالعزيز جراد، تمديد حظر التجوال المفروض فى 20 ولاية من بينها الجزائر العاصمة بسبب فيروس (كورونا) لمدة 15 يوما اعتبارا من 31 أكتوبر الجارى مع الالتزام الصارم بكافة التدابير الوقائية والإجراءات الصحية اللازمة للتصدى لانتشار الفيروس.

وقال بيان أصدرته رئاسة الحكومة الجزائرية اليوم الخميس، إن جراد قرر فرض حظر للتجوال من 11 مساء إلى 5 صباحا فى 11 ولاية هى الجزائر العاصمة وباتنة، وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيزى وزو، وجيجل، وسطيف، وعنابة، وقسنطينة، ووهران.

وأضاف البيان أنه تقرر إعادة فرض حظر التجوال من 11 مساء إلى 5 صباحا فى 9 ولايات كان قد رفع عنها الحظر، وذلك نتيجة تدهور الوضع الصحى بها وهى ولايات البويرة، وبومرداس، والـمسيلة، وورقلة، والـمدية، وبرج بوعريريج، وتبسة، وتيارت، وبسكرة.

وأوضح أنه يمكن للولاة بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التى يقتضيها الوضع الصحى لكل ولاية، خاصة إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئى أو كلى يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حى أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

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وقرر رئيس الحكومة الجزائرية كذلك الإبقاء على حظر جميع أنواع تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، وغيرها من الـمناسبات.

وأشار البيان إلى أن الحكومة لاحظت وجود تراخى فى اليقظة من شأنه ألا يساهم فى التحكم فى الوضع الصحى الذى لا يزال مرهونًا بانضباط كل شخص، واحتمال اللّجوء إلى تدابير أخرى للحجر الـمنزلى الكلى أو الجزئى أو إلى فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وجددت الحكومة الجزائرية توصياتها بضرورة التحلى بالحذر، ودعت الـمواطنين مرة أخرى إلى مواصلة العمل والصرامة فى تطبيق كافة تدابير الحماية والتباعد الجسدى والنظافة التى تظل السّبل الـمثلى للقضاء على هذا الوباء.

وأكد البيان أن السلطات الجزائرية ستعزز أجهزة اليقظة وتطبيق العقوبات ضد الـمخالفين لتدابير الوقاية الـمقررة بموجب التنظيم الـمعمول به، مثل الارتداء الإجبارى للكمامات.