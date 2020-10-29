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جولة ثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل

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وكان الوفد اللبناني قد قدّم مطالعته، أمس الأربعاء، بالنسبة إلى ترسيم الحدود البحرية.

© REUTERS / AMMAR AWAD

وأكدت مصادر عسكرية أن المطالعة مبنية وفق دراسة علمية وتعتمد معايير القانون الدولي للبحار، وهي تتيح للبنان الحصول على أكثر من ألفي كيلومتر مربع من المياه الإقليمية المتنازعة عليها.

وينتظر الوفد اللبناني رد إسرائيل على هذه المطالعة بعد أن أطلع الوفد الإسرائيلي حكومته على نظرة لبنان لترسيم الحدود.

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وأشارت مصادر متابعة إلى أن عملية المفاوضات تسير بوتيرة سريعة وفي حال اتسمت الأجواء بالإيجابية ونجح الوسيط الأمريكي في تقريب وجهات النظر بين الوفدين، فيمكن الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية في غضون ثلاثة أشهر.

ويضم الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيسا، العقيد البحري مازن بصبوص، الخبير في نزاعات الحدود بين الدول نجيب مسيحي، عضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط.

وترأس المفاوضات مساعد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بحضور الوسيط الامريكي السفير جان ديروشر.

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