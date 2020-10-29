ونشر السفير، أمس، تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" هنأ فيها بالمولد النبوي، لافتا إلى أننا في هذه الذكرى نستذكر "رسالة السلام والتسامح والوسطية للنبي الكريم".
وكتب السفير في تغريدته: "يُصادف الغد ذكرى المولد النبوي الكريم وفيه نستذكر رسالة السلام والتسامح والوسطية التي نشرها النبي الكريم وبقيت آثارها خالدة حتى يومنا هذا.. صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين".
كانت هذه تفاصيل خبر "صلوا على من بعث رحمة للعالمين"... السفير الصيني في السعودية يغرد باللغة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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