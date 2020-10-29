شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثى مناطق مدنية فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الكويت واستنكرت بشدة، استمرار استهداف المناطق المدنية والمدنيين فى السعودية من قبل ميليشيا الحوثى بعدد من الطائرات المسيرة، وقال مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية الكويتية ، فى بيان صحفى اليوم الخميس، إن استمرار هذه الأعمال الإجرامية وتزايد وتيرتها، يعدان انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية، وتهديدا سافرا لأمن السعودية وشعبها، وتقويضا لاستقرار المنطقة، ‏الأمر الذى يستوجب معه تحرك المجتمع الدولى، ولاسيما مجلس الأمن؛ لتحمل ‏مسؤولياته فى لجم تلك الأعمال الإجرامية ووضع حد لها، باعتبارها تهديدها مباشرا للأمن والسلم الدوليين. وجدد المصدر التأكيد على تضامن الكويت التام مع السعودية، وتأييدها فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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