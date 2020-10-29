مدني عسير يسيطر على حريق السودة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تمكُّن مدني عسير من السيطرة على حريق السودة دون إصابات حتى الآن -ولله الحمد-، فيما لا تزال أعمال التبريد ومراقبة الموقف قائمة في الموقع.
وكان الدفاع المدني بمنطقة عسير قد باشر حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز في مركز السودة.
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