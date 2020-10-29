مدني عسير يسيطر على حريق السودة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تمكُّن مدني ‫عسير من السيطرة على ‫حريق السودة دون إصابات حتى الآن -ولله الحمد-، فيما لا تزال أعمال التبريد ومراقبة الموقف قائمة في الموقع.

وكان الدفاع المدني ‫بمنطقة عسير قد باشر حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز في مركز السودة.