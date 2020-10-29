شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. حادث مروع لسيارة تطير في الهواء أمام مقهى بأبها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو مروع لحادث سيارة أمام مقهى في أبها .
وأظهر الفيديو المتداول لحظة مرور سيارة مسرعة انحرفت عن مسارها، ثم اصطدمت بسيارتين قبل أن تنقلب وتسقط فوق 3 سيارات أخرى كانت متوقفة أمام المقهى.
فيما لم يتم التأكد إذا كان هناك إصابات أو وفيات إثر الحادث .
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