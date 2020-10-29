شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. معتدل فى السعودية وصحو بالإمارات ومائل للحرارة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت حالة الطقس المتوقعة اليوم، في دول الخليج، وفق ما أصدرت الهيئات العامة للأرصاد الجوية في تلك الدول، حيث يسود طقس مستقراً ومشمساً ومُعتدلاً في عُموم مناطق شمال ووسط وشرق السعودية. وإليكم التفاصيل..

السعودية

يبقى الطقس مستقراً ومشمساً ومُعتدلاً في عُموم مناطق شمال ووسط وشرق المملكة مع درجات حرارة عُظمى ما بين نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات مئوية، وهي أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، فى حين يكون الطقس حاراً نسبياً في مناطق الحجاز وسواحل البحر الأحمر، حيث تصل درجات الحرارة الى ما يقارب منتصف الثلاثينيات مئوية.

ويتوقع ظهور بعض السُحب الرعدية فوق أجزاء محدودة من مرتفعات غرب منطقة عسير مع فرصة لهُطول زخات من الأمطار في تلك المناطق، وتهب رياح شرقية نشطة السرعة مع ساعات الصباح بأجزاء من شمال منطقة مكة المكرمة وغرب المدينة المنورة وتعمل على إثارة الغبار والأتربة، فى حين تكون الرياح شرقية خفيفة فى شرق ووسط البلاد، وجنوبية معتدلة السرعة بأجزاء من المناطق الشمالية من المملكة.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً، والخليج العربي: خفيف – متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم، الخميس في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى معتدلا يتحول إلى رطبا خلال الليل.

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الرياح : شمالية بوجه عام من 5 الى 10 عقد وتصل سرعتها خلال النهار من 10 الى 15 عقدة أحيانا.

درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 35%.

الكويت

نهارًا

مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلًا

معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .