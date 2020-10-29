شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. سائق تاكسي يصور النساء وينشر مقاطع الفيديو على «تيك توك» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لسائق كان يقوم بتصوير النساء المتواجدات في السيارة في الخلف دون علمهن. Advertisements وعلق البعض على المقطع، بأن السائق قام بنشر هذه المقاطع عبر تطبيق “تيك توك”، وأن السائق يعمل في الرياض. وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية بضبط السائق واتخاذ ما يلزم تجاهه وفقا للنظام، وبيان حقيقة المقاطع التي تم تداولها.

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