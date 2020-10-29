شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا فعل مواطن بمركبات جيرانه بسبب أعمال التجديد بمنزله؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أشاد جيران أحد المواطنين بما فعله تجاههم قبل بدء أعمال التجديد بمنزله خوفًا على مركباتهم، حيث قام بتوفير أغطية قوية لسياراتهم بالكامل وكأنها سيارته، ضارباً أروع الأمثلة في حسن الجوار.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الجيران وهو يوثق هذا المشهد قائلًا: هذا ابوعبدالله صاحب هذه العمارة، اختار شركة مناسبة بحيث لا يضر جيرانه أبدًا، شاهد ماذا فعلوا عندما أرادو عمل العزل الحراري، غطوا جميع السيارات التي ممكن أن يصل إليها الرذاذ الخاص بالعزل الحراري، ومن بينهم أنا، صدق رسول الله ﷺ القائل في حديثه: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره..”.