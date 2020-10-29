اندلع مساء اليوم الأربعاء حريق ضخم في 3 قرى بمنطقة جبليه بقرية القوز في مركز السودة. وقالت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير , بأنه تمت السيطرة على بعض المواقع في حريق السودة ، ويجري العمل على فتح طرق للوصول للأماكن الوعرة لمكافحة النيران فيها، ولا إصابات حتى الآن ولله الحمد “. مصدر الفيديو : صحيفة الوطن :

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. الدفاع المدني يُباشر حريقاً في منطقة جبلية بالسودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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