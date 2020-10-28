وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "القيادي محمد يحيى الحملي المكنى (أبو أحمد) شارك في قيادة محاولة تسلل في جبهة الساحل الغربي انتهت بالفشل ومقتل وإصابة عدد من منفذيها".
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وأكد المركز "تحقيق مدفعية القوات المشتركة إصابات مباشرة في وكر للحوثيين أثناء كسر محاولة التسلل، ما أسفر عن مصرع القيادي الحملي وعدد من مرافقيه".
وأشار المركز إلى "أن القيادي الحملي الذي ينتمي لمديرية سنحان في محافظة صنعاء، صاحب الدور الأبرز في إنشاء معسكر تدريبي للحوثيين في قريته حَمِل، وسبق أن أدخل القيادي إبراهيم الحوثي وشقيقيه حمزة ويحيى إلى القرية عدة مرات".
ووفقاً لألوية العمالقة: "يعد الحملي من القيادات البارزة التي عملت في صفوف الحوثيين منذ حروب صعدة الست، ويتولى شقيقه الأصغر (هاشم) منصب أركان حرب القوات الخاصة التابعة للجماعة".
ويأتي ذلك غداة إعلان القوات المشتركة، مقتل ثلاثة من الحوثيين بينهم قائد ميداني وإصابة 4 آخرين، أثناء إحباطها محاولة تسلل نفذتها الجماعة في منطقة الفَازة بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... مقتل قائد بارز من "أنصار الله" إثر هجوم في الساحل الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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