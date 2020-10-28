شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية تضرب جنوب خميس مشيط بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة ٣.١ على مقياس ريختر وعمق ٢.٥ كيلومتر وتبعد ١٠ كيلو مترات جنوب خميس مشيط جنوب السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، طارق أبا الخيل - في تصريح لقناة "العربية" الإخبارية - أن سبب هذه الهزة الأرضية يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي، الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة سواء الموازية للبحر الأحمر أو العمودية عليه.

وطمأن المواطنين بأن هذه الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس ريختر، ولم تسجل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن.

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