شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السودان: الخرطوم استوفى جميع الشروط لرفع اسمه من قوائم الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية السودانى عمر قمر الدين، أن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب سيمهد لعودة بلاده إلى المجتمع الدولى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وأشار قمر الدين، إلى أن السودان استوفى جميع الشروط لرفع اسمه عن قوائم الإرهاب، وبدأنا الخطوات الأولى لإقامة علاقات مع إسرائيل، لافتا إلى أن اتفاق العلاقات مع إسرائيل سيبت فيه البرلمان المقبل.
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