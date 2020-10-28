شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستقبل وزير الرى لجنوب السودان ويبحثان العلاقات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ظهر اليوم الأربعاء ، مناوا بيتر جاتكووث وزير الري بجمهورية جنوب السودان والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة ، أن أبو الغيط ، عبر في بداية اللقاء عن اعتزاز الجامعة العربية بالعلاقات المتميزة التي تربطها بجنوب السودان، ونقل للوزير تحياته لرئيس جنوب السودان سلفا كير وتطلعه إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع حكومته في كل ما يدعم من العلاقات العربية الجنوب سودانية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين؛ كما أثنى أبو الغيط على الدور الهام الذي اضطلعت به جنوب السودان في قيادتها لجهود الوساطة التي أفضت إلى التوقيع على اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة والحركات المسلحة في السودان.

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وأضاف المصدر، أن وزير الري ثمن العلاقات التي تربط بين جنوب السودان والجامعة وعبر عن تقديربلاده الكبير للدعم الذي يتلقونه من الجامعة ودولها الأعضاء في سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في جنوب السودان؛ وأكد الوزير في هذا الصدد على تطلعهم لتعزيز أوجه التعاون مع الجانب العربي في شتى المجالات ذات المنفعة المشتركة، وخاصة في مجال المشروعات الزراعية، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية، وزيادة التبادل التجاري بين العالم العربي وجنوب السودان.