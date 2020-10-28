شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد بمناسبة المولد النبوى: تجديدٌ لمحبته وتذكيرٌ بنوره واقتداءٌ بسيرته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تهنئة المسلمين في جميع أنحاء العالم بذكري المولد النبوي الشريف التي توافق اليوم، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، مقطع من أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي "محمد" التي تحتوي على بعض كلمات من شعر حاكم مدينة دبي.
وكتب نائب رئيس دولة الإمارات في تهنئته "في ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ... تجديدٌ لمحبته .. تذكيرٌ بنوره .. اقتداءٌ بسيرته .. وإيمانٌ بأنه بعث رحمة للعالمين .. كل العالمين .. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا".
وكان قد اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، بناء قمر صناعى سيكون الأحدث فى القطاع المدنى والتجارى بالمنطقة بتقنيات جديدة وبكوادر إماراتية 100%، وسيحمل اسم MBZ-Sat.
وقال الشيخ بن راشد فى تغرديات على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر أن "القمر الصناعى السابق حمل اسم خليفة سات.. ويحمل هذا اسم أخى محمد بن زايد حفظه الله".
وتابع فى تدوينة أخرى: "تتواصل جهودنا نحو تطوير قطاع فضاء تنافسى ومتكامل، بقيادة خبراء وطنيين ورواد فضاء ومراكز أبحاث.. يعتبر مسبار الأمل والمركبة القمرية بداية مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة فى السباق العالمى إلى الفضاء".
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