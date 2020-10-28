شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. ضباب وعوالق ترابية وسماء غائمة بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.
كما توقعت الأرصاد، سماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وتأثر أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بعوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس الغد.. ضباب وعوالق ترابية وسماء غائمة بعدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.