شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. ضباب وعوالق ترابية وسماء غائمة بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

كما توقعت الأرصاد، سماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وتأثر أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بعوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية.