السعودية تطبق عقوبات مخالفة الإجراءات الوقائية على مشاهير بعد تجمع آثار جدلا

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه "إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عددٍ من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر".
وأصاف السحيباني أنه "يجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظاما، بحق المخالف وصاحب المنشأة، والحاضرين المخالفين".
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما تم تسجيل 357 حالة، الاثنين الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء التاجي بشكل عام في السعودية إلى 345631 حالة، منذ بدء ظهور المرض في المملكة.
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