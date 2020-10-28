لفتة سعودية في الأردن دعما لـ "الأشقاء الفلسطينيين"

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وقع محاضر تسليم الآليات، السفير السديري ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود الحزيم، ونائب السفير الفلسطيني في عمان حاتم كايد.

وأكد السفير السديري في تصريحات صحافية على هامش التسليم، أن "التنسيق دائم ومستمر بين الأردن والسعودية لخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ولاسيما أن الاشقاء الفلسطينيين يمرون هذه الأيام بظروف صعبة، ونحن نقف معهم بكل الإمكانيات".

© REUTERS / AHMED YOSRI

وأضاف أن "هذه المساعدات الإنسانية تعبير عن الوقوف مع الشعب الفلسطيني من منطلق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

Advertisements

ورغم حديث في وسائل الإعلام العبرية والأمريكية عن قرب توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، إلا أن المملكة أكدت مرارا أن "تحقيق السلم والأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني، مرهون بالحصول على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالعيش على أرضه، بما يحقق آماله وطموحاته".

وقال نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، خالد بن محمد منزلاوي، خلال كلمته لدى الأمم المتحدة في 20 من الشهر الجاري أن "القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية"، مؤكدا أن السعودية "لم تتوان عن الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن حتى يومنا هذا".

وأوضح منزلاوي وقتها أن "هذه القضية، لا تزال على رأس القضايا التي تدعمها السعودية في سياستها الخارجية".

كما أعلن عن الثبات في موقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية، واتجاه الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، مشددا على "التمسك بمبادرة السلام العربية التي اقترحتها السعودية، وتبنتها الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002، والتي تؤكد حق الفلسطينيين بحصولهم على دولة فلسطينية مستقلة على "حدود 1967"، وعاصمتها القدس، وعلى عودة اللاجئين، وانسحاب الاحتلال من هضبة الجولان السورية".