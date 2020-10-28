أردوغان يتهم روسيا بالهجوم على معسكر للمعارضة في إدلب

أنقرة-سبوتنيك. وقال أردوغان في خطاب برلماني في أنقرة اليوم الأربعاء، إن "هجوم روسيا على مركز تدريب تابع للجيش السوري الحر في إدلب يدل على عدم رغبتها في تحقيق السلام الدائم".

وبحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" السورية، فقد وصل عدد قتلى ميليشيا "فيلق الشام"، الذين استهدفهم الطيران الروسي صباح الاثنين في معسكرهم التدريبي بجبل الدويلة قرب مدينة حارم عند الحدود التركية إلى 43 قتيلا وأكثر من 60 جريحا.

إدلب هي المنطقة الوحيدة في سوريا التي لا يزال جزء كبير منها في أيدي الجماعات المسلحة. في عام 2017، تم إنشاء منطقة خفض تصعيد شمالية هناك، حيث تم نقل المسلحين، الذين رفضوا إلقاء أسلحتهم في ضاحية الغوطة الشرقية بدمشق والمناطق الجنوبية من البلاد، إليها. وتوجد نقاط مراقبة للجيش التركي على أراضي المحافظة، ووفقًا للاتفاقيات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي تم التوصل إليها في 5 آذار / مارس في موسكو، يقوم جيشا البلدين بتسيير دوريات مشتركة في إدلب.