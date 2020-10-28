شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» توضح طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة ، وذلك رداً على استفسار أحد المستفيدين. وسأل أحد المواطنين الوزارة عبر حسابها على تويتر قائلًا : “لو مفردات المرتب الشهري (راتب أساسي + بدل سكن + بدل انتقال+ بدلات أخرى) كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة؟” . ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقع “تويتر” موضحًا: “تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على الأجر الفعلي؛ أي الأساسي شاملًا جميع البدلات؛ وذلك وفقًا لتعريف الأجر في المادة 2 من نظام العمل”.

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