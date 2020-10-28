استئناف إقامة المناسبات في القاعات والفنادق والمنازل بالشارقة مطلع نوفمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بمكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.



وأصدر المجلس قراراً يسمح بمقتضاه باستئناف إقامة المناسبات الاجتماعية في القاعات والفنادق والمنازل بدءاً من الأول من نوفمبر القادم وفق شروط وضوابط.

ووفقاً للقرار يشترط في حالة إقامة المناسبة الاجتماعية في قاعة أو فندق اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة من لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، وفي حال إقامة المناسبة الاجتماعية في المنزل يشترط استخراج الموافقات من أقرب مجلس ضاحية للمنزل.

كما حدد القرار مجموعة من الضوابط والاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تكفل سلامة وصحة جميع المشاركين في مثل تلك المناسبات -سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً من قبل لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة- وشدد على ضرورة تقديمها للمتقدم لإقامة المناسبة وتعريفه التام بها، علماً بأن تلك الضوابط والاشتراطات تأتي في المقام الأول من أجل الحفاظ على صحة الأفراد وتجنيبهم التعرض لأي مكروه.

نقاش

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وناقش المجلس نتائج المحفزات الحكومية، التي قدمتها حكومة الشارقة خلال جائحة «كورونا»، وآثارها المنعكسة على مختلف القطاعات والأفراد، بالإضافة إلى تقديم عدد من المحفزات الإضافية، وتأتي هذه المحفزات في إطار حرص المجلس على دعم مختلف القطاعات، وتنشيط الوضع الاقتصادي ودفع عجلة الاقتصاد في ظل أزمة جائحة «كورونا».

ووجه المجلس بالعمل على تقديم المزيد من المحفزات، التي تدعم كل القطاعات وضمان استمرارية الأعمال وسرعة التعافي من آثار الجائحة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة، واعتمد المجلس جملة من القرارات والمشروعات، التي من شأنها تحقيق رؤية الشارقة، ورفع مستوى الأداء في الدوائر والمؤسسات المحلية.

واعتمد المجلس المذكرة المقدمة من دائرة الأشغال العامة والمتعلقة بتنظيم الإجراءات التعاقدية في المشاريع الحكومية، وفق أفضل الاشتراطات والمراجع الهندسية والقانونية المعمول بها في مجال الإنشاءات، وبما يتواكب مع التغيرات والتطورات المستمرة في هذا المجال.

اعتماد

اعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين هيئة الإنماء التجاري والسياحي وجمعية الإمارات لبيوت الشباب وهيئة الشارقة للآثار، وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاث في ما يتعلق بتقديم الخدمات السياحية والترويج لها، وتوفير تجربة مميزة في بيوت الشباب في إمارة الشارقة.