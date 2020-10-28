إجراء فحص كورونا لجميع سكان بؤرة الفيروس الجديدة في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكر مسؤولون محليون أمس الثلاثاء، أن منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين انتهت من إجراء اختبارات لجميع الـ 4.75 مليون شخص في إقليم كاشغار الجنوبي عقب ظهور حالات إصابة محلية جديدة.



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وحتى الساعة 5 عصر أمس الثلاثاء، سجل كاشغار خمس إصابات بمرض كوفيد-19 و178 حالة بدون أعراض وجميعهم في محافظة شوفو.

وفيما عدا الـ 183 حالة، سجلت جميع الحالات المتبقية نتيجة اختبار سلبية للمرض في كاشغار، بحسب لي لين يوي، مسؤول الحزب في لجنة الصحة في كاشغار، في مؤتمر صحفي.

وأوضح لي أن التحقيقات أظهرت أن الحالات الجديدة ليس لها علاقة ببؤرة العدوى في حاضرة المنطقة، أورومتشي، في يوليو، ولا يزال تعقب مصدر عدوى الحالات الجديدة في شوفو جاريا، بحسب (شينخوا).