شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. معتدل بالسعودية وصحو بالإمارات ومائل للحرارة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت حالة الطقس المتوقعة اليوم، في دول الخليج، وفق ما أصدرت الهيئات العامة للأرصاد الجوية في تلك الدول، حيث يسود طقس مستقرا ومشمس فى السعودية و

السعودية

يبقى الطقس مستقراً ومشمساً ومُعتدلاً فى عُموم مناطق شمال ووسط وشرق المملكة مع درجات حرارة عُظمى فى بداية الثلاثينيات مئوية، وهى أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، فى حين يكون الطقس حاراً نسبياً فى مناطق الحجاز وسواحل البحر الأحمر، حيث تصل درجات الحرارة إلى ما يقارب منتصف الثلاثينيات مئوية، ويتوقع ظهور بعض السُحب الرعدية فوق مرتفعات منطقة عسير مع فرصة لهُطول زخات من الأمطار فى تلك المناطق، وتهب رياح شرقية نشطة السرعة مع ساعات الصباح بأجزاء من شمال منطقة مكة المكرمة وغرب المدينة المنورة وتعمل على إثارة الغبار والأتربة.​

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة غرباً، تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على السواحل، ورطب ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.. وحركة الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

و أوضح المركز الوطني للأرصاد -في بيانه اليومي- ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:03 و المد الثاني عند الساعة 23:30 و الجزر الأول عند الساعة 17:54 و الجزر الثاني عند الساعة 05:37.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 20:25 و المد الثاني عند الساعة 08:13 والجزر الاول عند الساعة 14:22 والجزر الثاني عند الساعة 02:20.

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البحرين

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 30°م، وسيكون الطقس ليلاً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 26°م وهي أعلى بـ2°م من ليلة أمس.

الكويت

ليلًا

معتدل و رطب نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

نهارًا

مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .