قطر تقول إنها تأسف بعد فحص نساء أستراليات بشكل متجاوز بمطار حمد الدولي

وأجبرت السيدات على النزول من الطائرة والخضوع لفحص جسدي دقيق داخل سيارة إسعاف.
واعتبرت الحكومة القطرية الواقعة، "محاولة صادمة ومروعة على ما يبدو لقتل الطفلة"
وأكدت الحكومة القطرية، أن الواقعة تمثل انتهاكا صارخا للقانون.. ينطوي على تعرض حياة للخطر".
وأوضح البيان، أن "الهدف من البحث الذي تقرر على نحو عاجل هو منع مرتكبي الجريمة المروعة من الهرب".
وشدد البيان، على أن
"دولة قطر تأسف على أي مكروه أو اعتداء على الحريات الشخصية لأي مسافر سببها هذا العمل".
واختتم البيان، أن "الرضيعة سليمة وتتلقى الرعاية الطبية في الدوحة".
من جانبها قال مسؤولون أستراليون، إن "نساء على متن 10 رحلات جوية خضعن لفحص جسدي دقيق في مطار حمد بدولة قطر وإن دولا أخرى تشارك أستراليا قلقها العميق إزاء الواقعة التي حدثت هذا الشه، وفقا لموقع "إس بي إس نيوز".
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية ماريس باين، إن "أستراليا سجلت "قلقها البالغ" بشأن المعاملة التي تعرضت لها 18 امرأة أسترالية من الحكومة القطرية على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية.
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