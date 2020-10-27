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مصر والسودان يؤكدان ضرورة التمسك بحل ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

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© AFP 2020 / -

القاهرة- سبوتنيك. وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر، بحسب وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية، أن الجانبين خلال زيارة البرهان إلى مصر تباحثا "حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف: "اللقاء استعرض تطورات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، حيث تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف".

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