شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الاستنئاف فى أبو ظبى تغرم شاب 270 ألف درهم لسبه فتاة عبر "واتساب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة الجنح في أبوظبي بتغريم شاب شتم فتاة عبر «واتساب» 250 ألف درهم، ثم رفعت الفتاة عليه دعوى مدنية فغرمته المحكمة الابتدائية 20 ألف درهم وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

ونقلت صحيفة الرؤية الإماراتية، أن فتاة أقامت دعوى ضد شاب، لقيامه بسبها عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» وأحيل المتهم إلى القضاء حيث قضت محكمة الجنح بمعاقبته عن الاتهام المسند إليه بغرامة مالية قدرها 250 ألف درهم، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية.

وتم تأييد الحكم الجزائي بالاستئناف، وإلزام الشاب «المتهم» بالتعويض الجابر للفتاة عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء الفعل غير المشروع مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشاب بأن يؤدي للفتاة مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عما لحق بها من ضرر أدبي، ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً من الفتاة فطعنت عليه بالاستئناف.