شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في لبنان اليوم الاثنين، 72 ألفا، فيما وصل عدد الوفيات في البلاد إلى 579.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، ذكرت ​وزارة الصحة اللبنانية​ في تقريرها اليومي أنه تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها محلية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 72186 حالة.

وأضافت وزارة الصحة اللبنانية أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 579، مشيرة إلى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 742، من بينها 242 في العناية المركزة، لافتة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية المحلية التي أجريت يوم الأحد وصل إلى 3692 فحصا، فيما أجريت 1147 فحصا في المطار.