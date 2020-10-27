شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: موقف الخرطوم من القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، أن موقف السودان من القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها قال الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: اتفاقنا مع إسرائيل سيستمر حتى العلاقات الكاملة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: جاملنا على حساب السودان كثيرا وآن وقت الانفتاح على العالم.

وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: السودان ليس أول دولة توقع مع إسرائيل ونحن مع القضية الفلسطينية، موضحا أن الهيئة التشريعية ستصادق على الاتفاق مع إسرائيل بأغلبية لأنه في مصلحة السودان.