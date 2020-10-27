شكرا لقرائتكم خبر عن انسحابات من منتدى الحوار السياسى الليبى احتجاجا على تركيز الدعوات الأممية على الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك انسحابات من منتدى الحوار السياسي الليبى احتجاجا على تركيز الدعوات الأممية على الإخوان. وفى وقت سابق عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم، أول اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي وذلك عبر الاتصال المرئى.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان لها، إنه تم خلال اللقاء اطلاع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على ما تم إنجازه مؤخراً في المسارات العسكرية والاقتصادية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما تم اطلاعهم على التوصيات والمقترحات القيمة التي قدمها ممثلو اللقاءات التشاورية التي عقدتها البعثة مع فئات النساء والشباب ومع عمداء البلديات وغيرهم.